Колишня гімнастка та блогерка Даша Ульянова, яка стала переможницею у шоу "Холостяк" за участю Макса Михайлюка, підкорила дивовижною розтяжкою.

Як пише Politeka.net, переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожнює привертати до себе увагу і робить все, щоб про неї не забули.

Дівчина багато тренується, і виглядає чудово, крім того, красуня намагається бути для своїх фоловерів щирою та відкритою, наскільки це можливо.

На цей раз Ульянова вкотре вирішила продемонструвати свою дивовижну розтяжку. Тим більше, привід є. Так з нагоди «бавовни» в окупованому Криму Даша показала свій фірмовий місток.

"Фірмовий місток для кримського мосту", - написала вона.

Численні шанувальники переможниці "Холостяка" менш ніж за добу поставили понад 3 тисячі лайків під цікавою публікацією.

"Браво, біс, Дашуня, сонце",

"Це щось",

"Ти як завжди неперевершена", - захоплюються фоловери.

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