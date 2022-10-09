Бывшая гимнастка и блогерка Даша Ульянова, которая стала победительницей в шоу "Холостяк" с участием Макса Михайлюка, покорила удивительной растяжкой.

Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожает привлекать к себе внимание и делает все, чтобы о ней не забыли.

Девушка много тренируется, и выглядит прекрасно, кроме того, красотка пытается быть для своих фолловеров искренней и открытой, насколько это возможно.

В этот раз Ульянова в очередной раз решила продемонстрировать свою удивительную растяжку. Тем более повод есть. Так по случаю «хлопков» в оккупированном Крыму Даша показала свой фирменный мостик.

«Фирменный мостик для крымского моста», - написала она.

Многочисленные поклонники победительницы "Холостяка" менее чем за сутки поставили свыше 3 тысяч лайков под интересной публикацией.

"Браво, бис, Дашуня, солнце",

"Это нечто",

"Ты как всегда непревзойденная", - восхищаются фолловеры.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова без фильтров и макияжа нарвалась на жесткую критику: "С губами действительно беда"

А еще Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" заворожила пластичными изгибами на фотосессии, видео

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" показала свой поход за хлебом и нарвалась на критику