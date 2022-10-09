Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожает привлекать к себе внимание и делает все, чтобы о ней не забыли.

Девушка много тренируется, и выглядит прекрасно, кроме того, красотка пытается быть для своих фолловеров искренней и открытой, насколько это возможно.

даша ульянова

В этот раз Ульянова в очередной раз решила продемонстрировать свою удивительную растяжку. Тем более повод есть. Так по случаю «хлопков» в оккупированном Крыму Даша показала свой фирменный мостик.

«Фирменный мостик для крымского моста», - написала она.

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Многочисленные поклонники победительницы "Холостяка" менее чем за сутки поставили свыше 3 тысяч лайков под интересной публикацией.

"Браво, бис, Дашуня, солнце",

"Это нечто",

"Ты как всегда непревзойденная", - восхищаются фолловеры.

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