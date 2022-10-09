Зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року в них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. Але Саліванчук завжди акцентує увагу на тому, що вона не просто дружина чи мати, а впершу чергу успішна жінка.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка розмістила своєрідну притчу про те, як жінці стати щасливою.

"Одну успішну жінку запитали у чому її секрет. Вона посміхнулася і відповіла: «Успіх прийшов, коли я вирішила залишити дрібні битви для дрібних бійців. Я перестала боротися з тими, хто брехав про мене. Я перестала боротися із родичами... Я перестала боротися за кохання та увагу. Я перестала боротися за свої права з хамами. Я перестала боротися, щоб догодити всім… доводити комусь і щось… Я залишила цю боротьбу тим, кому більше нема за що воювати. Я почала боротися за моє бачення, мої мрії, мої ідеї та мою долю. День, коли я відмовилася від дрібних битв, – це день, коли я стала успішною та набагато щасливішою»", — пише Саліванчук.

Ганна також емоційно звернулася до українських захисників.

"Деякі битви не варті вашого часу. Дякую нашим ЗСУ та президенту за битву, яка зараз для кожного найголовніша💛💙 Дякую, що у вас не має дрібних битв і кожного дня ви робите все, для того, щоб ми- могли жити🙏🏻🙏🏻Дякую за горить, палає…", — додала актриса.

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