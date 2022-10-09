Звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Но Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.
В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка разместила своеобразную притчу о том, как женщине стать счастливой.
"Одну успешную женщину спросили в чем ее секрет. Она улыбнулась и ответила: «Успех пришел, когда я решила оставить мелкие сражения для мелких бойцов. Я перестала бороться с теми, кто лгал обо мне. Я перестала бороться с родственниками... Я перестала бороться за любовь и внимание. Я перестала бороться за свои права с хамами. Я перестала бороться, чтобы угодить всем... доказывать кому-то... Я оставила эту борьбу тем, кому больше не за что воевать. Я начала бороться за мое видение, мои мечты, мои идеи и мою судьбу. День, когда я отказалась от мелких битв, – это день, когда я стала успешной и гораздо счастливее», — пишет Саливанчук.
Анна также эмоционально обратилась к украинским защитникам.
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"Некоторые битвы не стоят вашего времени. Спасибо нашим ВСУ и президенту за битву, которая сейчас для каждого самая главная 💛💙 Спасибо, что у вас нет мелких битв и каждый день вы делаете все, для того, чтобы мы могли жить 🙏🏻🙏 Благодарю за горит, пылает…", — добавила актриса.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.