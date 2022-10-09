Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ". Відтепер вона також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія розмістила ефетне селфі з прогулянки, на якому на тлі майорить прапор України. Ведуча також не могла оминути увагою топ-тему українського інформаційного простору — вибух на Кримському мосту.

"Якщо ви зневірилися, якщо не маєте сил і шукаєте знак: ось він! Все буде Україна!", — наголосила Ребрик та додала, що вранці 8 жовтня знак точно був, натякаючи на підрив Кримського мосту.

Українці в коментарях підтримали зірку, засипайли її компліментами, проте після чергового ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня не всі можуть підтримувати оптимізм:

"Знаків таких було дуже багато ! Україна наша рідна була , є і буде !";

"Після ночі сьогодні в Запоріжжі сил не має… знову 10 ракет… людські життя…";

"Не зневірились і не збираємось💛💙";

"О це точно, вчора знак точно був, що перемога наша українська вже близко";

"Жодна людина не має зневіритись і втрачати віру у мирне небо!!!!❤️".

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