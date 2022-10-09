Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ". Теперь она также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.
В этот раз на своей странице в Instagram Лилия разместила эффетное селфи с прогулки, на котором на фоне развевается флаг Украины. Ведущая также не могла обойти вниманием топ-тему украинского информационного пространства — взрыв на Крымском мосту.
"Если вы отчаялись, если нет сил и ищете знак: вот он! Все будет Украина!", — подчеркнула Ребрик и добавила, что утром 8 октября знак точно был, намекая на подрыв Крымского моста.
Украинцы в комментариях поддержали звезду, засыпали ее комплиментами, однако после очередного ракетного удара по Запорожью в ночь на 9 октября не все могут поддерживать оптимизм:
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"Знаков таких было очень много! Украина наша родная была, есть и будет!";
"После ночи сегодня в Запорожье сил нет... снова 10 ракет... человеческие жизни...";
"Не отчаялись и не собираемся 💛💙";
"О это точно, вчера знак точно был, что победа наша украинская уже близка";
"Ни один человек не должен отчаяться и терять веру в мирное небо!!!!❤️".
Напомним, Лилия Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.