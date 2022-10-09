Популярний український співак Макс Барських нарвався на гнів оскаженілих росіян через жарт про Кримський міст.

Нещодавно артист заявив, що тепер він виступатиме під ім'ям Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації пісні I Feel Good та вульгарного кліпу на неї на Макса обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше співак також оскандалився підтримкою Вірменії, яка є союзником путіна, у конфлікті з Азербайджаном.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських вразив шанувальників чорним гумором. Макс розмістив жорстку, але кумедну відеосклейку, де спершу він, сидячи в салоні авто, посилає глядачам повітряний поцілунок, а потім кадр раптово змінюється й нам показують момент підриву Кримського мосту.

"Ой…", — максимально лаконічно підписав відео співак.

На публікацію відреагувала низка знаменитостей, серед яких екс-солістка "ВІА Гра" Міша Романова, з якою Максу приписують роман, а також режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв. "Врода вбивча сила!", — написав той у коментарях.

При цьому росіяни, на аудиторію яких Барських здебільшого й працював до повномасштбаного вторгнення рф в Україну, скаженіють. У коментарях представники держави-агресора масово накинулися на артиста та погрожують українцям відповіддю.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.