Нещодавно артист заявив, що тепер він виступатиме під ім'ям Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації пісні I Feel Good та вульгарного кліпу на неї на Макса обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше співак також оскандалився підтримкою Вірменії, яка є союзником путіна, у конфлікті з Азербайджаном.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських вразив шанувальників чорним гумором. Макс розмістив жорстку, але кумедну відеосклейку, де спершу він, сидячи в салоні авто, посилає глядачам повітряний поцілунок, а потім кадр раптово змінюється й нам показують момент підриву Кримського мосту.
"Ой…", — максимально лаконічно підписав відео співак.
На публікацію відреагувала низка знаменитостей, серед яких екс-солістка "ВІА Гра" Міша Романова, з якою Максу приписують роман, а також режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв. "Врода вбивча сила!", — написав той у коментарях.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Пішов із життя знаменитий український гуморист, подробиці трагедії: "Дуже шкода..."
У Москві почалися масові затримання військових, рух перекрито: "Приведено у підвищену бойову готовність"
Дорофєєва на прогулянці засвітила свою слабкість: "Надь, ти хоч колись розлучаєшся з..."
При цьому росіяни, на аудиторію яких Барських здебільшого й працював до повномасштбаного вторгнення рф в Україну, скаженіють. У коментарях представники держави-агресора масово накинулися на артиста та погрожують українцям відповіддю.
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.