На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати боклажан у кисло-солодкому соусі (світ-чилі).
Нам знадобляться:
- 2 баклажани
- суміш кукурудзяного крохмалю та борошна 50/50
- олія для смаження
- трохи болгарського перцю і зелень кінзи
- сіль
- кисло-солодкий соус 200г
За бажанням можна додавати трохи соєвого соусу, рибний соус.
Спершу баклажани зачищаємо від шкірки, нарізаємо довгими смужками і солимо. Ярославський дає їм постояти півгодинки.
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"Вичавлюю надлишкову вологу (разом з нею вийде гіркота). Смужки баклажана посипаю з обох боків сумішшю борошна та крохмалю - але не дуже великим шаром. Нагріваю олію для смаження у пательню десь шаром на 3 пальці і обсмажую баклажани, готові викладаю на паперову серветку, щоб та висмоктала надлишковий жир", — пояснює суддя "Мастер Шеф".
Далі на пательню шеф-кухар кладе світ-чилі соус, додає пару ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець (можна брати різних кольорів), пару крапель рибного соусу і доводить до кіпіння, готує всього пару хвилин.
"Страва готова! Мені подобається з великою кількістю зелені кінзи, але ви можете обирати смакові «прикраси» за власним бажанням!", — додав Володимир.
Українці в коментарях відразу ж оцінили рецепт: "Володимире, це злочин так смачно і красиво готувати!))", "ну що ви робите, я тепер хочу їсти, аж слинка тече 😂", "виглядає ідеально)".
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
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