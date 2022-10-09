Суддя шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з українцями новим цікавим рецептом та викликав бурхливу реакцію.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати боклажан у кисло-солодкому соусі (світ-чилі).

Нам знадобляться:

2 баклажани

суміш кукурудзяного крохмалю та борошна 50/50

олія для смаження

трохи болгарського перцю і зелень кінзи

сіль

кисло-солодкий соус 200г

За бажанням можна додавати трохи соєвого соусу, рибний соус.

Спершу баклажани зачищаємо від шкірки, нарізаємо довгими смужками і солимо. Ярославський дає їм постояти півгодинки.

"Вичавлюю надлишкову вологу (разом з нею вийде гіркота). Смужки баклажана посипаю з обох боків сумішшю борошна та крохмалю - але не дуже великим шаром. Нагріваю олію для смаження у пательню десь шаром на 3 пальці і обсмажую баклажани, готові викладаю на паперову серветку, щоб та висмоктала надлишковий жир", — пояснює суддя "Мастер Шеф".

Далі на пательню шеф-кухар кладе світ-чилі соус, додає пару ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець (можна брати різних кольорів), пару крапель рибного соусу і доводить до кіпіння, готує всього пару хвилин.

"Страва готова! Мені подобається з великою кількістю зелені кінзи, але ви можете обирати смакові «прикраси» за власним бажанням!", — додав Володимир.

Українці в коментарях відразу ж оцінили рецепт: "Володимире, це злочин так смачно і красиво готувати!))", "ну що ви робите, я тепер хочу їсти, аж слинка тече 😂", "виглядає ідеально)".

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