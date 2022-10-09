Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами новым интересным рецептом и вызвал бурную реакцию.

На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить боклажан в кисло-сладком соусе (свит-чили).

Нам понадобятся:

2 баклажана

смесь кукурузного крахмала и муки 50/50

масло для жарки

немного болгарского перца и зелень кинзы

соль

кисло-сладкий соус 200г

По желанию можно добавлять немного соевого соуса, рыбный соус.

Сначала баклажаны очищаем от кожуры, нарезаем длинными полосками и солим. Ярославский дает им постоять полчаса.

"Выжимаю избыточную влагу (вместе с ней выйдет горечь). Полоски баклажана посыпаю с обеих сторон смесью муки и крахмала - но не очень большим слоем. Нагреваю масло для жарки в сковороду где-то слоем на 3 пальца и обжариваю баклажаны, готовые выкладываю на бумажную салфетку, чтобы та высосала избыточный жир", — объясняет судья "Мастер Шеф".

Далее на сковороду шеф-повар кладет свит-чили соус, добавляет пару ложек воды, баклажаны, соевый соус, порезанный болгарский перец (можно брать разных цветов), пару капель рыбного соуса и доводит до кипения, готовит всего пару минут.

"Блюдо готово! Мне нравится с большим количеством зелени кинзы, но вы можете выбирать вкусовые «украшения» по собственному желанию!", - добавил Владимир.

Украинцы в комментариях сразу же оценили рецепт: "Владимир,это преступление так вкусно и красиво готовить!))", "ну что вы делаете, я теперь хочу есть, аж слюнка течет 😂", "выглядит идеально)".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

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