Христина Решетник у стильному вбранні змусила обомліти не лише свого зіркового чоловіка, а й своїх шанувальників.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник – мама трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. А ще вона успішна блогерка та муза свого чоловіка Григорія Решетника.

Моментами із сімейного життя чоловіка відомого ведучого вважає за краще ділитися у своєму Instagram.

Так, пара влаштувала фотосесію на мосту у Києві.

Для вечірньої прогулянки багатодітна мама віддає перевагу не тільки комфортному, а й стильному одягу. Христина обрала вбрання, в якому виглядатиме максимально ефектно. Вона одягла шкіряну куртку та штани. Свій аутфіт доповнила невеликою сумкою та чарівною посмішкою.

"Вогні міста", - підписала кадри дружина Решетника.

Фоловер були щедрі на компліменти, найбільше вони дарували увагою Христину.

"Христиночка, ви Красуня, неймовірна мамочка і дружина🌹🌹🌹",

"Розумнячка і красуня",

"Ви прекрасні", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок із несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами із дружиною.