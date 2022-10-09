Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник – мама троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. А еще она успешная блогерка и муза своего мужа Григория Решетника.

Моментами из семейной жизни супруга известного ведущего предпочитает делиться в своем Instagram.

Так, пара устроила фотосессию на мосту в Киеве.

Для вечерней прогулки многодетная мама предпочитает не только комфортную, но и стильную одежду. Кристина выбрала наряд, в котором будет смотреться максимально эффектно. Она надела кожаную куртку и штаны. Свой аутфит дополнила небольшой сумкой и очаровательной улыбкой.

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«Огни города», - подписала кадры жена Решетника.

Фолловеры были щедры на комплименты, больше всего они дарили вниманием Кристину.

"Кристиночка, вы Красотка, невероятная Мамочка и Жена🌹🌹🌹",

"Умняшка и красотулька",

"Вы прекрасны", - пишут в сети.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.