Кристина Решетник в стильном наряде заставила обомлеть не только своего звездного супруга, но и своих поклонников.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник – мама троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. А еще она успешная блогерка и муза своего мужа Григория Решетника.

Моментами из семейной жизни супруга известного ведущего предпочитает делиться в своем Instagram.

Так, пара устроила фотосессию на мосту в Киеве.

Для вечерней прогулки многодетная мама предпочитает не только комфортную, но и стильную одежду. Кристина выбрала наряд, в котором будет смотреться максимально эффектно. Она надела кожаную куртку и штаны. Свой аутфит дополнила небольшой сумкой и очаровательной улыбкой.

«Огни города», - подписала кадры жена Решетника.

Фолловеры были щедры на комплименты, больше всего они дарили вниманием Кристину.

"Кристиночка, вы Красотка, невероятная Мамочка и Жена🌹🌹🌹",

"Умняшка и красотулька",

"Вы прекрасны", - пишут в сети.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.