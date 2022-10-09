Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник – мама троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. А еще она успешная блогерка и муза своего мужа Григория Решетника.
Моментами из семейной жизни супруга известного ведущего предпочитает делиться в своем Instagram.
Так, пара устроила фотосессию на мосту в Киеве.
Для вечерней прогулки многодетная мама предпочитает не только комфортную, но и стильную одежду. Кристина выбрала наряд, в котором будет смотреться максимально эффектно. Она надела кожаную куртку и штаны. Свой аутфит дополнила небольшой сумкой и очаровательной улыбкой.
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«Огни города», - подписала кадры жена Решетника.
Фолловеры были щедры на комплименты, больше всего они дарили вниманием Кристину.
"Кристиночка, вы Красотка, невероятная Мамочка и Жена🌹🌹🌹",
"Умняшка и красотулька",
"Вы прекрасны", - пишут в сети.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.