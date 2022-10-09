Як пише Politeka.net, 21-річна внучка народної артистки України Софії Ротару вже довгий час живе у Нью-Йорку, де навчається та отримує професію моделі. Дівчина вже встигла у своєму віці знайти собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.
Найчастіше у своєму Instagram-акаунті Соня Євдокименко з'являється сама, красуня демонструє свій гардероб, тренування у спортзалі, а також показує кадри професійних фотосесій.
Тепер онука Ротару вирішила урізноманітнити свій мікроблог і показала спільні знімки з подружками. Дівчата неквапливо ходили вулицями Нью-Йорка.
Для виходу Соня одягла свою улюблену кофтинку на двох застібках білого кольору, де чітко видно, що по ній немає бюстгальтера. Її вона з'єднала зі штанами в тон, а поверх накинула вовняний кардиган.
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