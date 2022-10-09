Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала яркий образ во время прогулки с подругами, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, 21-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару уже долгое время живет в Нью-Йорке, где учится и получает профессию модели. Девушка уже успела в своем возрасте найти себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс.

Зачастую в своем Instagram-аккаунте Соня Евдокименко появляется сама, красотка демонстрирует свой гардероб, тренировки в спортзале, а также показывает кадры профессиональных фотосессий.

Теперь же внучка Ротару решила разнообразить свой микроблог и показала совместные снимки с подружками. Девушки не спеша прогуливались по улицам Нью-Йорка.

Для выхода Соня одела свою любимую кофточку на двух застежках белого цвета, где отчетливо видно, что по ней нет бюстгальтера. Ее она соединила со штанами в тон, а поверх набросила шерстяной кардиган.

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