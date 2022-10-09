Українська актриса Ганна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати", показала гнівне повідомлення, яке прилетіло від колишньої колеги Інни Ковальової, яка зіграла маму.

Як відомо, більшість акторів із серіалу "Свати" підтримують кривавий режим Путіна. Нещодавно російська актриса Олеся Железняк, яка зіграла в «Сватах» епатажну Ларису, публічно привітала диктатора з 70-річчям і заявила, що щаслива і пишається тим, що живе в РФ.

Своїм висловом Железняк розлютила не лише українських шанувальників, а й своїх колег. Зокрема Ганну Кошмал, яка у "Сватах" зіграла роль Женьки.

Зокрема, Кошмал назвала Путіна вбивцею та брехуном, а також висловила своє розчарування поведінкою колеги, але на цьому справа не закінчилася.

У личку Ганні написала актриса Інна Корольова, яка зіграла роль мами. Путіністка накинулася із критикою на українську актрису.

"Ти президента, випадково, не поплутала?" - гнівно написала вона.

"А потім прилетіло і таке, слів немає, одні емоції", - зазначила Кошмал і показала в Інста-сторіс повідомлення.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал показала чудеса перевтілення.

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" показала сина, що підріс, рідкісні кадри.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал повідомила про особисту драму.