Как известно, большинство актеров из сериала "Сваты" поддерживают кровавый режим Путина. Совсем недавно российская актриса Олеся Железняк, сыгравшая в «Сватах» эпатажную Ларису, публично поздравила диктатора с 70-летием и заявила, что счастлива и гордится тем, что живет в РФ.
Своим высказыванием Железняк разозлила не только украинских поклонников, но и своих коллег. В том числе Анну Кошмал, которая в "Сватах" сыграла роль Женьки.
В частности, Кошмал назвала Путина убийцей и лжецом, а также выразила свое разочарование поведением коллеги, но на этом дело не закончилось.
В личку Анне написала актриса Инна Королева, сыгравшая роль мамы. Путинистка набросилась с критикой на украинскую актрису.
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"Ты президента, случайно, не попутала?", - гневно написала она.
«А потом прилетело и такое, слов нет, одни эмоции», - отметила Кошмал и показала в Инста-сторис сообщение.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения.
Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" показала подросшего сына, редкие кадры.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал сообщила о личной драме.