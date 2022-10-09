Украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", показала гневное сообщение, которое прилетело от бывшей коллеги Инны Ковалевой, сыгравшей маму.

Как известно, большинство актеров из сериала "Сваты" поддерживают кровавый режим Путина. Совсем недавно российская актриса Олеся Железняк, сыгравшая в «Сватах» эпатажную Ларису, публично поздравила диктатора с 70-летием и заявила, что счастлива и гордится тем, что живет в РФ.

Своим высказыванием Железняк разозлила не только украинских поклонников, но и своих коллег. В том числе Анну Кошмал, которая в "Сватах" сыграла роль Женьки.

В частности, Кошмал назвала Путина убийцей и лжецом, а также выразила свое разочарование поведением коллеги, но на этом дело не закончилось.

В личку Анне написала актриса Инна Королева, сыгравшая роль мамы. Путинистка набросилась с критикой на украинскую актрису.

"Ты президента, случайно, не попутала?", - гневно написала она.

«А потом прилетело и такое, слов нет, одни эмоции», - отметила Кошмал и показала в Инста-сторис сообщение.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения.

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" показала подросшего сына, редкие кадры.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал сообщила о личной драме.