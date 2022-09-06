Знаменитая украинская актриса театра и кино, которую многие знают по роли Женьки в сериале "Сваты" Анна Кошмал восхитила красотой на новых фото.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал запала в сердца многих поклонников не только благодаря своему таланту, но и невероятной открытости и искренности. Звезда старается постоянно быть на связи с фолловерами и рассказывать им о своей жизни.

С наступлением осени многие люди впадают в уныние и знаменитая артиска стала не исключением. Тем более в такие тяжелые времена в Украине. О своих чувствах и переживаниях Анна Кошмал поделилась на личной странице в Инстаграм.

«Я всю жизнь так люблю жару и цветущую природу, что каждое начало осени для меня это супер драматическое событие. А в этом году, конечно, особенно. Хотелось бы, чтобы это был наш самый повод для волнений… но пока нет. Набираемся терпения, держимся и поддерживаем друг друга, помогаем и верим в ВСУ❤️», - написала Анна.

Свою публикацию украинская актриса проиллюстрировала кадрами из новой фотосессии, которая очень понравилась читателям ее страницы.

"Жизненно! Все радуются осени, а я уже скучаю по лету и готовлюсь к холодам 🥲",

"Анна вы очаровательная блестящая прекрасная классная очень люблю вас! Спасибо вам за то, что вы Анна есть на свете! Вы нужны как никогда! Берегите Себя где бы вы ни были!", - комментируют фолловеры.

Напомним, экс-жена нового парня Дорофеевой сняла трусы и рассказала правду об отношениях с Дантесом: "Мне очень повезло"

А еще Politeka сообщала, громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы

Также Politeka писала, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия"