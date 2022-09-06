Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал запала в сердца многих поклонников не только благодаря своему таланту, но и невероятной открытости и искренности. Звезда старается постоянно быть на связи с фолловерами и рассказывать им о своей жизни.
С наступлением осени многие люди впадают в уныние и знаменитая артиска стала не исключением. Тем более в такие тяжелые времена в Украине. О своих чувствах и переживаниях Анна Кошмал поделилась на личной странице в Инстаграм.
«Я всю жизнь так люблю жару и цветущую природу, что каждое начало осени для меня это супер драматическое событие. А в этом году, конечно, особенно. Хотелось бы, чтобы это был наш самый повод для волнений… но пока нет. Набираемся терпения, держимся и поддерживаем друг друга, помогаем и верим в ВСУ❤️», - написала Анна.
Свою публикацию украинская актриса проиллюстрировала кадрами из новой фотосессии, которая очень понравилась читателям ее страницы.
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"Жизненно! Все радуются осени, а я уже скучаю по лету и готовлюсь к холодам 🥲",
"Анна вы очаровательная блестящая прекрасная классная очень люблю вас! Спасибо вам за то, что вы Анна есть на свете! Вы нужны как никогда! Берегите Себя где бы вы ни были!", - комментируют фолловеры.
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