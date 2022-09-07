Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. После начала войны Анна призналась, что только два актера из знаменитого проекта поддержали украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда замужем и уже воспитывает сына, которого родила в 2018 году.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Кошмал решила поделится фото, где показала своего сына, которого зовут Михаилом.

На фото сын Анны сидел в парикмахерской, где его стригли машинкой. Звезда стояла перед зеркалом и сделала селфи, показав редкое фото сына.

"Ну очень серьезный и важный мужчина", - подписала фотографию Кошмал.

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Анна Кошмал

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