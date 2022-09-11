Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал запала в сердца многих поклонников не только благодаря своему таланту, но и невероятной открытости и искренности. Звезда старается постоянно быть на связи с фолловерами и рассказывать им о своей жизни.
Так, Анна решила напомнить, что 10 сентября в нашей стране отмечают День украинского кино.
По этому случаю артистка показала подборку фотографий, сделанных во время съемок фильмов и проектов с ее участием.
Кадры демонстрируют, с какой легкостью талантливая Анна вживается в роль и какой разной умеет быть.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Мощный пожар охватил ТЦ в россии, огонь перекинулся даже на парковку: подробности и кадры с места
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
"Никто не был к этому готов": Кухар честно рассказала о трудностях на посту директора балетного колледжа
"Не так случилось, как думалось": звезда "Евровидения" Руслана удивила кадрами за границей
«С Днем Украинского Кино! 🎥 Люблю! У нас еще много интересного впереди😉», - заинтриговала в подписи артистка.
Пользователи сети одарили комплиментами Анну Кошмал.
"Приветствую 💙💛 это круто, что в нашей Украине такие талантливые люди, как Вы 🔥🔥🔥🔥 Вы опора нашей культуры",
"Аня, какая Вы красивая!!! Очень люблю фильмы с Вашим участием))) ❤️",
"Крутяк",
"Вы невероятная🤗 дальше будет у нас больше достижений и шедевров❣️🎞🎬", - пишут в комментариях.
Напомним, звезда "Сватов" Кошмал сообщила о личной драме: "Я всю жизнь так люблю..."
А еще Politeka сообщала, Сумская на эмоциях высказалась о работе украинских воинов на Харьковщине: "Господи, наши защитники..."
Также Politeka писала, жена Остапчука похвасталась, с кем провела вечер, пока муж в отъезде: пили вино и не только