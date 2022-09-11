Знаменитая украинская актриса театра и кино, которую многие знают по роли Женьки в сериале "Сваты" Анна Кошмал, восхитила своими талантами перевоплощения.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал запала в сердца многих поклонников не только благодаря своему таланту, но и невероятной открытости и искренности. Звезда старается постоянно быть на связи с фолловерами и рассказывать им о своей жизни.

Так, Анна решила напомнить, что 10 сентября в нашей стране отмечают День украинского кино.

По этому случаю артистка показала подборку фотографий, сделанных во время съемок фильмов и проектов с ее участием.

Кадры демонстрируют, с какой легкостью талантливая Анна вживается в роль и какой разной умеет быть.

«С Днем Украинского Кино! 🎥 Люблю! У нас еще много интересного впереди😉», - заинтриговала в подписи артистка.

Пользователи сети одарили комплиментами Анну Кошмал.

"Приветствую 💙💛 это круто, что в нашей Украине такие талантливые люди, как Вы 🔥🔥🔥🔥 Вы опора нашей культуры",

"Аня, какая Вы красивая!!! Очень люблю фильмы с Вашим участием))) ❤️",

"Крутяк",

"Вы невероятная🤗 дальше будет у нас больше достижений и шедевров❣️🎞🎬", - пишут в комментариях.

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