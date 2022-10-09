Актриса Ольга Сумська повідомила про трагедію в рідному для неї місті та попросила про допомогу.

Зірка великий відрізок життя провела в Запоріжжі, там вона навчалася та вперше вийшла на сцену театру. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Сумська показала кадри моторошної трагедії, яку принесли в її рідне місто окупанти.

У ніч на 9 жовтня рашисти з літаків випустили по Запоріжжю 12 ракет, більшість із яких влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста. Загинуло щонайменше 12 людей. Ще 49 постраждалих доставили в лікарню, з них 6 дітей. Під завалами досі можуть знаходитись люди.

"Жителі Запоріжжя бояться повторення Маріуполя‼️‼️Потрібна ДОПОМОГА -ЗАКРИТИ НЕБО!!!‼️‼️‼️Це жахіття потрібно ЗУПИНИТИ‼️‼️‼️Обстріл Запоріжжя: кадри з місця подій. На відео – житловий будинок, в якому обвалився під'їзд, а також приватний сектор. Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зараз відомо вже про 17 загиблих внаслідок сьогоднішнього удару… Глибокі співчуття моїм дорогим землякам,моєму рідному місту!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — наголосила Сумська.

Українці в коментарях також не стримують емоцій: "Боже, спаси і сохрани нашу Україну!", "Серце 💔💔💔бідні люди спали 😭", "Жах!".

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