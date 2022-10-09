Олімпійська чемпіонка разом із сином, втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, поїхала до Іспанії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона порадила українцям три види спорту, які найкраще допоможуть впоратися зі стресом.

По-перше, це тренування на витривалість.

"Це - найефективніші навантаження у боротьбі зі стресом. Біг – найдоступніший вид спорту з цієї категорії: не потрібен ні абонемент у спортзал, ні обладнання, достатньо мати бігові кросівки та спортивну форму. Важливо поступово збільшувати швидкість та дистанцію, наприкінці тренування необхідно розслабити тіло, тому закінчуйте сесію короткою розтяжкою", — пише Різатдінова.

Ще один варіант — Hot Yoga (гаряча йога).

"Це – поєднання повільної практики та дихальних вправ у залі, нагрітій до температури 40°C. Перевага тренування в тому, що під час спеки виводиться максимум токсинів, тіло краще піддається розтяжці та максимально розслаблюється", — пояснює Ганна.

Крім того, за словами гімнастки, корисно також стрибати.

"Скакалка відмінно опрацьовує верхню частину тіла, живіт, ікри та сідниці. Це практичний та компактний інвентар, який можна носити завжди з собою. Початківцям краще починати зі скакалки з нейлону, крім того, ніколи не стрибайте босоніж, обов'язково надягайте кросівки з амортизацією. Починайте з 5-хвилинних тренувань, поступово збільшуйте час навантаження, чергуйте 10 секунд інтенсивних стрибків та 20 секунд повільних. Під час тренування тримайте в тонусі прес, зігніть коліна, поверніть долоні до неба та увімкніть музику (вона підвищує витривалість)", — радить спортсменка.

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