Дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" Лілія показала сімейне фото і не лише.

Відомий танцівник Влад Яма виїхав з України відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Разом із сином та дружиною він осів у Сполучених Штатах і повертатися на батьківщину поки що не планує.

У соцмережах українці часто дорікали Владу Ямі у зв'язку з чим його дружина вирішила не мовчати і показала, чим вони займаються далеко від України.

У новій сторіс Лілія Яма опублікувала сімейну фотографію з автомобіля. На знімку вся родина у повному складі. Лілія зазначила, що вони їдуть на один із складів, які збирають гуманітарну допомогу для українців, аби допомогти волонтерам.

"Сім'я у повному складі. Їдемо на склад, працювати заради перемоги", - написала дружина Ями.

На наступних кадрах вона показала, як збирає посилки для військових та дітей.

"Як ми всі вже хочемо найшвидшу нашу перемогу", - зазначила вона.

Раніше вона відповіла на запитання шанувальників, чому Влад Яма не повернувся до України після того, як відвіз їх із сином до США.

"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. Усі мають різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", — сказала тоді Лілія.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала небезпечні розваги сина у США.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" розповіла, чому чоловік не повертається до України.

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