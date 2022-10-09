Олимпийская чемпионка вместе с сыном, убегая от полномасштабного вторжения рф, уехала в Испанию. В этот раз на своей странице в Instagram она посоветовала украинцам три вида спорта, которые лучше всего помогут справиться со стрессом.

Во-первых, это тренировки на выносливость.

"Это - самые эффективные нагрузки в борьбе со стрессом. Бег - самый доступный вид спорта из этой категории: не нужен ни абонемент в спортзал, ни оборудование, достаточно иметь беговые кроссовки и спортивную форму. Важно постепенно увеличивать скорость и дистанцию, в конце тренировки необходимо расслабить тело, поэтому заканчивайте сессию короткой растяжкой", - пишет Ризадинова.

Еще один вариант – Hot Yoga (горячая йога).

"Это сочетание медленной практики и дыхательных упражнений в зале, нагретом до температуры 40°C. Преимущество тренировки в том, что во время жары выводится максимум токсинов, тело лучше поддается растяжке и максимально расслабляется", — объясняет Анна.

Кроме того, по словам гимнастки, полезно также прыгать.

"Скакалка отлично прорабатывает верхнюю часть тела, живот, икры и ягодицы. Это практичный и компактный инвентарь, который можно носить всегда с собой. Начинающим лучше начинать со скакалки из нейлона, кроме того, никогда не прыгайте босиком, обязательно надевайте кроссовки с амортизацией. Начинайте с 5-минутных тренировок, постепенно увеличивайте время нагрузки, чередуйте 10 секунд интенсивных прыжков и 20 секунд медленных. Во время тренировки держите в тонусе пресс, согните колени, поверните ладони к небу и включите музыку (она повышает выносливость)", — советует спортсменка.

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