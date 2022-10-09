Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова вирішила на якийсь час розпрощатися з чоловіком заради відпочинку.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка прославилася після скандальних стосунків із Віктором Павликом. Дівчина стала його четвертою дружиною, незважаючи на різницю у віці майже 30 років.

Репяхова з гордістю заявляє, що була закохана в Павлика чи не з дитинства, тож ні про що не шкодує. Пара зараз виховує маленького сина Мишка, якого часто показує на фото у мережі.

«Попереду місяць розлуки з татом. Сумуватимемо 🥺» - пише Репяхова під кадрами.

У мережі також відреагували:

«Сумно…; Ви молодці все буде добре❤️🐝🇺🇦; І ми нудьгуватимемо з Вами. 😔; Чого розлучаєтеся?😮; На відпочинок їдуть; Ви такі милі. Щастя вашій родині ❤️🇺🇦; Щастя!».

Раніше Репяхова вирішила поговорити з фанатами.

"Сьогодні відповідатиму", - написала Репяхова, запрошуючи українців до розмови.

"Кате, куди ви збираєтеся подорожувати: Ви раніше писали, що на місяць їдете", - спитав фанат.

"Їдемо на море, але спочатку до рідних заїдемо", - написала Репяхова, поділившись також фотографією Михайла, котрий стояв біля панорамного вікна.

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