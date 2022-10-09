Як пише Politeka.net, український рок-музикант Святослав Вакарчук не лише піднімає бойовий дух українців, відвідуючи найгарячіші точки нашої країни, а й збирає кошти на допомогу армії.

Так, артист провів благодійний концерт у Львові та заробив 2 мільйони гривень.

У себе в Instagram Вакарчук виклав атмосферні кадри, зроблені під час виступу, а також прозвітував про виручені кошти.

«Це був вечір у Львові. Україно, зробимо і в інших містах? Наші захисники потребують постійної допомоги», - зазначив він.

Гроші, за словами музиканта, підуть на допомогу двом бригадам.

«Дякую всім, хто приєднався до мого благодійного концерту у Львові на FESTrepublic Разом ми зібрали 2️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ грн. для допомоги 80-й та 24-й бригадам! Незабаром ця сума перетвориться згідно з запитами на необхідні речі», - пояснив Вакарчук.

Українці обдарували щедрими компліментами артиста.

"Святославе, Ви неймовірний! Честь і повага, Вам і Вашим батькам, що у нас є такий патріот! Ви, приклад для кожного! Нескінченно любимо Вас! Впевнена, що кожен хоче зустрічі з Вами❤️❤️❤️❤️",

"Вами пишається вся Україна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ чекаємо на зустріч в Одесі", - захоплюються в коментарях.

Нагадаємо, Вакарчук зворушив кадрами з концерту в Баку, де підтримали Україну

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