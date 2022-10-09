Как пишет Politeka.net, украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук не только поднимает боевой дух украинцев, посещая самые горячие точки нашей страны, но и собирает средства на помощь армии.

Так, артист провел благотворительный концерт во Львове и заработал 2 миллиона гривен.

У себя в Instagram Вакарчук выложил атмосферные кадры, сделанные во время выступления, а также отчитался о вырученных средствах.

«Это был вечер во Львове. Украина, сделаем и в других городах? Наши защитники нуждаются в постоянной помощи», - отметил он.

Деньги, по словам музыканта, пойдут на помощь двум бригадам.

«Спасибо всем, кто присоединился к моему благотворительному концерту во Львове на FESTrepublic Вместе мы собрали 2️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ грн. для помощи 80-й и 24-й бригадам! Скоро эта сумма превратится согласно запросам в необходимые вещи», - объяснил Вакарчук.

Украинцы одарили щедрыми комплиментами артиста.

"Святослав, Вы невероятный! Честь и уважение, Вам и Вашим родителям, что у нас есть такой патриот! Вы, пример для каждого! Бесконечно любим Вас! Уверена, что каждый хочет встречи с Вами❤️❤️❤️❤️",

"Вами гордится вся Украина ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ждем встречи в Одессе", - восхищаются в комментариях.

Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину

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