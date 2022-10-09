Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Ганна розповіла та показала, де зникала протягом останнього тижня.
"Добрий ранок, мої дорогенькі. Хоча у нас, як не ранок, так сюрприз.
Запоріжжя, тримайтеся ми з вами. Деякий час була не на зв'язку з вами. Необхідно було розібратися в собі. Дуже скучила за усіма. Сьогодні готова з вами поспілкуватись. Яка в нас гарна країна, яка чудова осінь", — зізнається Богдан.
Екс-обраниця Заливака повідомила, що була на ретриті.
"Потрібно було перезавантаження. Це був мій перший ретрит", — каже дівчина.
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Тиждень вона провела без м'яса, в незвичайному закладі, де на другому поверсі живуть аж 100 котів.
"Думала, що буде тяжко. Мені легше відмовитись від солодкого, ніж від м'яса. Але ні. Тут так смачно годують, що і забула за м'ясо. Цікаве місце і дуже незвичайні люди", — розповідає зірка "Холостяка".
Додамо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Ганна Богдан виїхала за кордон та 4 місяці провела у Великобританії, це було найдовше її перебування в іншій країні. Після повернення до рідного Києва переможниця "Холостяка" зізналася, що колись мріяла переїхати за кордон, але тепер зрозуміла, що хоче жити лише в Україні.
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