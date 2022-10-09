На этот раз в сторону на своей странице в Instagram Анна рассказала и показала, где пропадала в течение последней недели.
"Доброе утро, мои дорогие. Хотя у нас, как ни утро, так сюрприз.
Запорожье, держитесь мы с вами. Некоторое время была не на связи с вами. Необходимо было разобраться в себе. Очень соскучилась по всем. Сегодня готова с вами пообщаться. Какая у нас хорошая страна, какая прекрасна осень", — признается Богдан.
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"Нужна была перезагрузка. Это был мой первый ретрит", - говорит девушка.
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Неделю она провела без мяса, в необычном заведении, где на втором этаже живут 100 кошек.
"Думала, что будет тяжело. Мне легче отказаться от сладкого, чем от мяса. Но нет. Здесь так вкусно кормят, что и забыла за мясо. Интересное место и очень необычные люди", - рассказывает звезда "Холостяка".
Добавим, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Анна Богдан уехала за границу и 4 месяца провела в Великобритании, это было самое длительное ее пребывание в другой стране. По возвращении в родной Киев победительница "Холостяка" призналась, что когда-то мечтала переехать за границу, но теперь поняла, что хочет жить только в Украине.
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