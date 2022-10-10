Як пише Politeka.net , Настя Каменських – відома українська співачка. Зірка ще до початку війни виїхала з України і довгий час не наважувалася приїхати на батьківщину. Але зрештою зірка знайшла в собі сили і повернулася до України. Не забуває Каменських і про Тікток, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Настя поділилася новиною про підірваний міст у Криму.

"Все буде Україна", – написала зірка.

Росіяни одразу ж набігли у коментарі та накинулися на Настю:

"Бідні ні в чому не винні люди", "А карму ніхто не забув?", "Тільки мріяти", "Сміється той, хто сміється останнім", "Весело", "Люди скрізь люди і на тій і на тій стороні (Немає приводу посміхатися, мені здається є привід в черговий раз задуматися: Куди ми котимося?)", "поки є такі люди, які радіють таким речам, війна не закінчиться ні коли", "І це доросла жінка", "Люди, прокиньтеся, ви серйозно вважаєте що нам від цього легше?", "Поки є люди які радіють новим смертям руйнуванням і тд, то ця війна ніколи не закінчиться і вона саме те, що всі заслужили", "мда...прилетить до вас у київ, не забудьте таке саме зняти відео".

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А ще Politeka повідомляла, що Каменських у шкіряній косусі дала пораду та розкрила, що може подарувати українцям оптимізм.

Також Politeka писала, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати у кімнатах.



