Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда еще до начала войны уехала из Украины и долгое время не решалась приехать на родину. Но в конечном итоге звезда нашла в себе силы и вернулась в Украину. Не забывает Каменских и о ТикТок, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Настя поделилась новостью о взорванном мосте в Крыму.

"Все будет Украина", - написала звезда.

Россияне сразу же набежали в комментарии и набросились на Настю:

"Бедные ни в чем не виноватые люди", "А карму никто не забыл?", "Только мечтать", "Смеется тот, кто смеется последним", "Весело", "Люди везде люди и на той и на той стороне (Нету повода улыбаться ,мне кажется есть повод в очередной раз задуматься: Куда мы катимся?)", "пока есть такие людишки, которые радуются таким вещам, война не закончится ни когда", "И это взрослая женщина", "Люди, очнитесь, вы серьезно считаете что нам от этого легче?", "Пока есть люди которые радуются новым смертям разрушениям и тд, то эта война никогда не закончится и она именно то что все заслужили", "мда...прилетит к вам в киев, не забудьте такое же снять видео".

Напомним, Каменских попыталась развлечь танцем украинцев, нарвавшись на критику

А еще Politeka сообщала, что Каменских в кожаной косухе дала совет и раскрыла, что может подарить украинцам оптимизм

Также Politeka писала, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах



