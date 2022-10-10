Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та показує цікаві образи зі своїх фотосесій. Також дівчина не забуває нагадувати про свою пластичність.
Так як Даша – майстер спорту з гімнастики, вона звикла активно працювати над собою та вести досить насичений спосіб життя. Ульянова досить багато часу проводить у спортзалі та не забуває показувати, заради чого працює.
Цього разу дівчина показала майстерність розтяжки в повітрі і прозвітувала про свій день: "Була така зайнята, що ось це і все фото" - написала Ульянова.
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Після Ульянова вкотре вирішила продемонструвати свою дивовижну розтяжку з іншого ракурсу. Тим більше, привід є. Так з нагоди «бавовни» в окупованому Криму Даша показала свій фірмовий місток.
"Фірмовий місток для кримського мосту", - написала вона.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова без фільтрів та макіяжу нарвалася на жорстку критику: "З губами справді біда"
А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" заворожила пластичними вигинами на фотосесії.
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