Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и показывает интересные образы из своих фотосессий. Также девушка не забывает напоминать о своей пластичности.

Так как Даша - мастер спорта по гимнастике, она привыкла активно работать над собой и вести довольно насыщенный образ жизни. Ульянова довольно много времени проводит в спортзале и не забывает показывать, ради чего трудится.

В этот раз девушка показала мастерство растяжки в воздухе и отчиталась о своем дне: "Была так занята, что вот это и все фото" - написала Ульянова.

После Ульянова в очередной раз решила продемонстрировать свою удивительную растяжку с другого ракурса. Тем более повод есть. Так по случаю «хлопков» в оккупированном Крыму Даша показала свой фирменный мостик.

«Фирменный мостик для крымского моста», - написала она.

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