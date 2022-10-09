Як пише Politeka.net, популярна телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється дивувати шанувальників яскравими подіями свого життя. Цього разу у своїх сторіс Інстаграм 34-річна Леся показала фолловерам своїх племінниць, що підросли. Дівчатка є доньками рідного брата Нікітюк Сергія.
Телеведуча показала племінниць у кумедних образах. Дівчата надули повітряні кулі та заклали собі під одяг, імітуючи величезний бюст.
«Коли діти вирішили піднімати моральний та психічний стан Лесі», - жартівливо прокоментувала кадри вона.
Окремо знаменитість звернула увагу своїх фоловерів на молодшу плем'яшку, яка, за її словами, дуже схожа на неї.
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«Мала пряма в тітку Лесю. Подивіться на цей пристрасний погляд», - зазначила Нікітюк.
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