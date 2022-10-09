Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия показала семейное фото и не только.

Известный танцовщик Влад Яма уехал из Украины сразу же после полномасштабного вторжени рф. Вместе с сыном и женой он осел в Соединенных Штатах и возвращаться на родину пока не планирует.

В соцсетях украинцы часто упрекали Влада Яму в связи с чем его супруга решила не молчать и показала, чем они занимаются вдали от Украины.

В новой сторис Лилия Яма опубликовала семейную фотографию из автомобиля. На снимке все семейство в полном составе. Лилия отметила, что они едут на один из складов, которые собирают гуманитарную помощь для украинцев, чтобы помочь волонтерам.

"Семья в полном составе. Едем на склад, работать ради победы", — написала жена Ямы.

На следующих кадрах она показала, как собирает посылки для военных и детей.

«Как мы все уже хотим самую быструю нашу победу», - отметила она.

Ранее она ответила на вопрос поклонников о том, почему Влад Яма не вернулся в Украину после того, как отвез их с сыном в США.

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", — сказала тогда Лилия.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала опасные развлечения сына в США

А еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" рассказала, почему муж не возвращается в Украину

Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" не сдержала эмоций на годовщину свадьбы, кадры