Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила на время распрощаться с мужем ради отдыха.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая прославилась после скандальных отношений с Виктором Павликом. Девушка стала его четвертой женой, несмотря на разницу в возрасте почти в 30 лет.

Репяхова с гордостью заявляет, что была влюблена в Павлика едва ли не с детства, поэтому ни о чем не жалеет. Пара сейчас воспитывает маленького сына Мишу, которого часто показывает на фото в сети.

«Впереди месяц разлуки с папой. Будем скучать 🥺» - пишет Репяхова под кадрами.

В сети также отреагировали:

«Грустно…; Вы молодцы все будет хорошо❤️🐝🇺🇦; И мы будем скучать с Вами. 😔; Чего разводитесь?😮; На отдых уезжают; Вы такие милые. Счастье вашей семье ❤️🇺🇦; Счастье!».

Ранее Репяхова решила поболтать с фанатами.

"Сегодня буду отвечать", - написала Репяхова, приглашая украинцев к разговору.

"Катя, куда вы собираетесь путешествовать: Вы раньше писали, что на месяц едете", - спросил фанат.

"Едем на море, но сначала к родным заедем", - написала Репяхова, поделившись также фотографией Михаила, который стоял у панорамного окна.

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