Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая Леся Никитюк не устает удивлять поклонников ярким событиями своей жизни. На этот раз в своих сторис Инстаграм 34-летняя Леся показала фолловерам своих подросших племянниц. Девочки являются дочерями родного брата Никитюк Сергея.
Телеведущая показала племянниц в смешных образах. Девочки надули воздушные шары и заложили себе под одежду, имитируя огромный бюст.
«Когда дети решили поднимать моральное и психическое состояние Леси», - шутливо прокомментировала кадры она.
Отдельно знаменитость обратила внимание своих фолловеров на младшую племяшку, которая, по ее словам, очень на нее похожа.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Беларусь официально выдвинула обвинения Украине, появилась жесткая реакция МИД: "Должны перестать..."
За взрывом Крымского моста могут стоять не украинские силы: появилось разъяснение "мести путину"
Донецк горит вслед за Крымом, первые подробности и кадры масштабного ЧП: "То мы, папа, и слышали!"
"Что дальше, русские?": СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста, что произошло на самом деле
«Малая прям в тетю Лесю. Посмотрите на этот пристальный взгляд», - отметила Никитюк.
Напомним, Макс Барских довел россиян до белого каления своим новым видео.
Как сообщала Politeka, супруга Влада Ямы из "Танцев со звездами" показала, чем занимается ее семья в США во время войны.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика решила на время расстаться с мужем.