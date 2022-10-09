Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая Леся Никитюк не устает удивлять поклонников ярким событиями своей жизни. На этот раз в своих сторис Инстаграм 34-летняя Леся показала фолловерам своих подросших племянниц. Девочки являются дочерями родного брата Никитюк Сергея.

Телеведущая показала племянниц в смешных образах. Девочки надули воздушные шары и заложили себе под одежду, имитируя огромный бюст.

«Когда дети решили поднимать моральное и психическое состояние Леси», - шутливо прокомментировала кадры она.

Отдельно знаменитость обратила внимание своих фолловеров на младшую племяшку, которая, по ее словам, очень на нее похожа.

«Малая прям в тетю Лесю. Посмотрите на этот пристальный взгляд», - отметила Никитюк.

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