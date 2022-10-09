Як пише Politeka.net, фіналістка одного із сезонів проекту "Холостяк" Юля Бельченко з прізвиськом "Зайчика" зараз активно розвиває свій блог у Instagram, багато подорожує та радує шанувальників контентом про своє життя. За дівчиною слідкує понад 320 тисяч людей.
Юля Бельченко нещодавно почала присвячувати шанувальників у те, що у неї твориться на любовному фронті з іноземцем, проте його особистість вона все ж таки ретельно приховує. Відомо, що він живе в Італії, тому що дівчина до нього часто літає, але про переїзд поки не йдеться.
Зі своїх Інста-сторіс Бельченко розповіла, як повертається на батьківщину за стандартною схемою.
З Мілана до Кракова вона летить літаком, з Кракова до Києва – автобусом.
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«Краков зустрів нас чудовою погодою, дуже сонячно та тепло, мені було жарко у светрі», - розповіла спітніла Зайка. Дівчина була без макіяжу й у рожевому одязі.
Після цього Юлія показала архітектуру польського міста, яка її зачарувала та пообідала у затишному ресторанчику на вулиці.
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