Фіналістка "Холостяка" з Михайлом Заливаком Юлія "Зайчик" Бельченко показала, як повертається з Італії через Краків.

Як пише Politeka.net, фіналістка одного із сезонів проекту "Холостяк" Юля Бельченко з прізвиськом "Зайчика" зараз активно розвиває свій блог у Instagram, багато подорожує та радує шанувальників контентом про своє життя. За дівчиною слідкує понад 320 тисяч людей.

Юля Бельченко нещодавно почала присвячувати шанувальників у те, що у неї твориться на любовному фронті з іноземцем, проте його особистість вона все ж таки ретельно приховує. Відомо, що він живе в Італії, тому що дівчина до нього часто літає, але про переїзд поки не йдеться.

Зі своїх Інста-сторіс Бельченко розповіла, як повертається на батьківщину за стандартною схемою.

З Мілана до Кракова вона летить літаком, з Кракова до Києва – автобусом.

«Краков зустрів нас чудовою погодою, дуже сонячно та тепло, мені було жарко у светрі», - розповіла спітніла Зайка. Дівчина була без макіяжу й у рожевому одязі.

Після цього Юлія показала архітектуру польського міста, яка її зачарувала та пообідала у затишному ресторанчику на вулиці.

Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" хизнулася розкішним відпочинком з новим бойфрендом: "Я знайшла своє кохання"

А ще Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" викликала фурор у вбранні з латексу: без скромності розстебнула гудзики до живота.

Також Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" розстебнула блузу, позбавивши українців сну