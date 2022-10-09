Финалистка "Холостяка" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко показала, как возвращается из Италии через Краков.

Как пишет Politeka.net, финалистка одного из сезонов проекта "Холостяк" Юля Бельченко с прозвищем "Зайка" сейчас активно развивает свой блог в Instagram, много путешествует и радует поклонников контентом о своей жизни. За девушкой следит более 320 тысяч человек.

Юля Бельченко недавно начала посвящать поклонников в то, что у неё творится на любовном фронте с иностранцем, однако его личность она всё же тщательно утаивает. Известно, что он живет в Италии, потому что девушка к нему часто летает, но о переезде пока речи не идет.

С своих Инста-сторис Бельченко рассказала, как возвращается на родину по стандартной схеме.

Из Милана в Краков она летит самолетом, из Кракова в Киев – на автобусе.

«Краков встретил нас прекраснейшей погодой, очень солнечно и тепло, мне было жарко в свитере», - рассказала вспотевшая Зайка. Девушка была без макияжа и в розовой одежде.

После этого Юлия показала архитектуру польского города, которая ее очаровала и пообедала в уютном ресторанчике на улице.

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