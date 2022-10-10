Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома модель та актриса, яка продовжує хвилювати образами на світських вечорах. Вона також підтримує старшу дочку Діву у її прагненні стати моделлю з юних років.

Дівчина вже два роки співпрацює з модними будинками і продовжує з'являтися на найкращих показах у Парижі та Мілані. Нещодавно Кассель також встигла взяти участь у новій рекламній зйомці, чим привернула до себе увагу.

Цього разу Діва знялася для журналу Vogue у Туреччині, чим і похвалилася одразу її мама:

«Розкішна дівчинка; це промінь краси; Високий та прекрасний вигляд; Так красиво ❤️🙌; Шикарно ❤; Я захоплена її образами, це вау❤️; Дочка матері❤️; у неї є до цього талант!; 🫣; Приголомшлива краса ❤; Люблю тебе 🖤🤍; Гарно ❤; маленька троянда» - пишуть у мережі.

Нещодавно на показі модних будинків Моніка зустрілася з Кім Кардаш'ян та зробила кілька пам'ятних кадрів. У чорному костюмі брючному модель виглядала більш ніж привабливо, а прості аксесуари лише підкреслили небажання Беллуччі приховувати себе справжню.

Поруч із Кім, яка захоплюється уколами краси, Моніка підкорила фанатів природністю.

Нагадаємо, 57-річна Беллуччі з дорогими прикрасами сміливо показала, чому нею захоплюються.

Також Politeka повідомляла, що юна дочка Беллуччі здивувала розвагами на світській вечірці, мама оцінила

А ще Politeka писала, що юна дочка Беллуччі у прозорій сукні несподівано перевершила маму