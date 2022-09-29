Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая в последнее время посещает модные показы в качестве приглашенной звезды. Тем не менее ее образы всегда в центре внимания и обсуждений, даже несмотря на то, что предпочитает артистка довольно сдержанную цветовую гамму.

В этот раз после модного показа, на котором дочь Моники Дева Кассель появилась на подиуме в прозрачном платье, сама Беллуччи встретилась с коллегами и приняла участие в съемке. В черном классическом костюме с дорогими украшениями звезда получила много комплиментов.

«Моника Беллуччи это уже целый бренд; невозможно хороша; я рада видеть такую естественность; морщины украшают ее; Я был бы рад встретиться с вами ❤️ в личном порядке 🙏😇; Всегда очень круто 👍; это правда прекрасно; дерзкая богиня; очень интересно 🔥❤️; со всех сторон всегда красиво 😍» - пишут в сети.

Как известно, артистка выступает против диет и похудения с вредом для здоровья. Она всегда отказывалась сбрасывать лишнее, а также не стала увлекаться уколами красоты.

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