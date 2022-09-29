Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая всеми силами поддерживает желание старшей дочери блистать на модельном подиуме, как когда-то она сама. Моника не только ездит на трендовые показы с дочерью, но и появляется на всех съемках с Девой, чтобы юная красавица не волновалась.

В изумрудном платье, с аккуратной прической и макияжем Дева блистала на светском вечере, который поддержала и ее звездная мама:

«Дева в Милане на вечеринке dolcegabbana по случаю их SS23» - поделилась Моника.

В сети ответили: «Это так круто; хорошая поддержка; не могу осужать этот блеск; сама романтичность; я ей завидую; не зря вся в маму; это само очарование; есть чему позавидовать; безумие какое-то; как же они похожи, красота; Хотелось быть на ее месте».

Также старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась перед камерами в коротком кружевном платье на тонких бретельках. Такие же черные тонкие чулки и полуботинки удачно дополнили дерзкий лук.

Поклонники были восхищены образом Девы на модном показе.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.