Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, старшая дочь которой с первым выходом в свет получила несколько предложений сотрудничать с модными домами. Дева Кассель с 16 лет стала сниматься в рекламе для дизайнеров и уже не раз блистала на красной дорожке.

В этот раз старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась перед камерами в коротком кружевном платье на тонких бретельках. Такие же черные тонкие чулки и полуботинки удачно дополнили дерзкий лук.

Поклонники были восхищены образом Девы на модном показе:

«Это что-то неземное, Беллиссима; Sei un sogno 😍; Великолепный вид😍; Дева 🙌😘великолепно 😻; Беллиссима 😘; Белла как мама 🔥😍; она очень крутая красавица 😘; Беллиссима🔥❤️».

Также перед фотографом девушка предстала в довольно смелом образе и не стала скрывать свою фигуру. В белоснежном платье с максимальным декольте Дева с удовольствием похвасталась не только фигурой.

Огромный акцент был сделан и на украшения с драгоценностями, что только сделало образ Девы более резким.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.