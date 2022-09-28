Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая довольно редко появляется на публике. Модельные образы артистки сразу привлекают внимание, а сама она в последнее время любит хвалиться луками в темных тонах.
Не так давно в рамках Недели моды в Милане прошло шоу Dolce & Gabbana. Вполне ожидаемо, его посетила и Моника Беллуччи, ведь даже ее дочь сотрудничает с модным домом уже второй год.
Моника привычно блистала в черном брючном костюме с аккуратным декольте, распустила блестящие локоны и даже сверкнула сияющим видом без всяких уколов красоты, это привлекло фанатов:
«Такая редкость – быть настоящей; ценю это, ты шикарная; вы не должны стараться; люблю этот наряд; классическая королева; я влюбляюсь заново».
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Как известно, артистка выступает против диет и похудения с вредом для здоровья. Она всегда отказывалась сбрасывать лишнее, а также не стала увлекаться уколами красоты.
На красной дорожке Венецианского кинофестиваля знаменитость появилась в черном платье с декольте, которое дополнила роскошным бриллиантовым колье. Она уверенно появилась перед поклонниками и показала себя настоящую — никакого ботокса и подтяжек.
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