Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що відбувається в її житті, а також у її чоловіка Олександра Стоянова.

"Друзі, останнім часом дуже багато запитань з приводу того де та у яких виставах мене зараз можна побачити на сцені. Хочу відразу всіх попередити, через війну вимушені були з Олександром Стояновим відмовитись від запланованих ще до війни гастролей. Стоянов втратив 120 вистав в Іспанії. А також гастролі містами Польщі, Чехії, Німеччини…", — пише Кухар.

Остання вистава Катерини була в липні, і до весни 2023 року вона не планує виходити на сцену.

"Тому, якщо ви побачите афішу, де рекламується вистава на цю осінь чи зиму, знайте, мене на сцені не буде. На жаль, подібна практика трапляється не вперше. Пам’ятаю, як навіть в Україні обманювали людей і продавали квитки на мої вистави, коли я в цей час була в прямому ефірі на шоу «Танці з зірками»", — наголосила балерина.

Також за кордоном не раз незаконно користувались фото та іменами Катерини Кухар та Олександра Стоянова.

"Років 5-6 назад, ми зі Стояновим приїхали до Італії на гастролі та по всюди були розклеєні брехливі афіші з нашими фото. Рекламувалась вистава яку ми не мали танцювати й вказана балетна кампанія з якою ми не співпрацювали… Це був неприємний інцидент, адже люди думали, що побачать нас на сцені, а перед ними міг танцювати будь-хто. Вибачте за неприємні новини. Відстоюйте й боріться за ваші права", — додала артистка.

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