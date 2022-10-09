Популярна артистка Тіна Кароль у досить сміливому наряді з вирізами не стала ховати форми та підкорила фанатів.

Українська співачка Тіна Кароль продовжує дивувати фанатів не лише своїми кліпами, а й сміливими образами, що їх підбирає для своїх концертів. Особливо це стосується її суконь із максимальними вирізами.

Сміливо порахували шанувальники вбрання Тіни з розрізами на стегнах чи не до самої талії, а напівпрозора тканина не приховувала її форми. Яскравий макіяж з акцентом на губи та проста зачіска тільки підкреслили кокетливий стиль Кароль.

"Красиво; Ви супер!; Клас! 🔥; Випорхнула як вітер; Тіна🔥😍; Дуже подобається 😍🔥; її блакитні очі це щось неймовірне; Це вже занадто, але це особиста думка, не звертайте увагу 😂; Так Тіна дуже гарна жінка України!; О, що ви кажете, це задоволення коштує шалені гроші, але ми під час війни круті концерти робимо» - пишуть у мережі.

Цього разу фанати представили ще один уривок із нового кліпу Кароль, заради якого вона перетворилася і блищала з оновленим блондом перед фанатами.

"Дивимося і підтримуємо" - пишуть на ФанТіні шанувальники. У мережі також відреагували на відео.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок та зізналася, чи думає про нього за кордоном.