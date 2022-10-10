Співак DZIDZIO (Михаило Хома) активно гастролює по Україні та за кордоном, підтримуючи українських захисників та постраждалих від війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився несподіваною історією, що трапилася з ним у Чехії.

"Обіцянку виконав!!! Неймовірна історія сталася під час концерту в Празі, де на Благодійній вечері чоловік на ім‘я Марко з України задонатив на ЗСУ 7 000 євро! Зробив він це максимально щиро, запалив весь зал, глядачі почали активно донатити на ЗСУ.", — пише Дзідзьо.

При цьому в Марка до Михайла було лише одне маленьке прохання: аби співак заїхав до його мами в Україні додому та заспівав їй пісню.

"По його очах було видно, як для нього це важливо і видно було по Марку, що гроші в житті зароблялися нелегко. Я дав обіцянку зробити це. Отож звітую: маму Марію і брата Марка - Романа відвідав, пісню для мами заспівав, чаю попив, книдликів наївся. Мамі дякую за гарного сина, а Марку - за допомогу ЗСУ і зустріч з прекрасною мамою Марією, яка розчулила мене до сліз розповіддю про свою нелегку долю. Українці - неймовірні, де б вони не були!", — наголосив Хома.

Артист поділився світлинами та відео свого візиту. Для господині він прямо за столом заспівав пісню "Марічка".

Українці в коментарях підтримали співака: "Вражена від того, що пан Михайло дуже популярний , але залишився просто Людиною. Прекрасний подарунок жінці, вона аж повеселіла від співу Дзідзьо.Слава Україні!!!", "Михайле, ви неймовірний. Маркові респект, а мамі Марії низький уклін за те, що виховала такого сина ❤️"

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