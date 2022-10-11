Модель Белла Хадід показала цікаві кадри зі світського вечора, де повеселилася з колегами та подругами.

Як повідомляє Politeka.net, відома модель Белла Хадід активно показує в Інстаграмі звіти з модних показів і дивує фігурою щоразу в нових вбраннях. Цього разу Белла вирішила згадати про один із пам'ятних вечорів.

"03.10 ... випуск альбому jojina в парижі # .... Офіційний jessejostark бубончик і володар шампанського з 2010 року" - забавно підписала кадри Белла з подругою.

На представлених кадрах вони повеселилися у досить сміливому вбранні. Белла позувала в цікавому шкіряному топі з імітацією корсета на тонкій шнурівці. Саме вбрання в темних тонах привернуло увагу:

«Це безумство 🤍🤍; люблю бачити вас надто щасливими разом 🤍; Я закоханий у цю дружбу!! Модель та рок-зірка; Так пишаюся тобою, Белла:'); З днем ​​народження🎂🎉🎈найкраща Белла❤; Ти робиш мене щасливим щодня; Ти змушуєш мене відчувати себе у безпеці; Ти моє щастя".

Раніше Емілі Ратаковські та Белла Хадід викликали бурхливу реакцію в мережі на тижні моди в Парижі. Дівчат вирішили порівняти у мережі.

Белла Хадід пройшлася в простому образі в чорних тонах і досить маленьким топіком привернула увагу до фігури.

А ось Емілі Ратаковськи з'явилася в такому ж маленькому топіку та міні-спідниці, лише у бежевих тонах.

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