Модель Белла Хадид показала интересные кадры из светского вечера, где повеселилась с коллегами и подругами.

Как сообщает Politeka.net, известная модель Белла Хадид активно показывает в Инстаграм отчеты с модных показов и удивляет фигурой каждый раз в новых нарядах. В этот раз Белла решила вспомнить об одном из памятных вечеров.

«03.10…выпуск альбома jojina в париже #….Официальный jessejostark бубенчик и обладатель шампанского с 2010 года» - забавно подписала кадры Белла с подругой.

На представленных кадрах они повеселились в довольно смелых нарядах. Белла позировала в интересном кожаном топе с имитацией корсета на тонкой шнуровке. Сам наряд в темных тонах привлек внимание:

«Это безумие 🤍🤍; люблю видеть вас слишком счастливыми вместе 🤍; Я влюблен в эту дружбу!! Модель и рок-звезда; Так горжусь тобой, Белла :'); С днём рождения🎂🎉🎈самая лучшая Белла❤; Ты делаешь меня счастливым каждый день; Ты заставляешь меня чувствовать себя в безопасности; Ты мое счастье».

Ранее Эмили Ратаковски и Белла Хадид вызвали бурную реакцию в сети на неделе моды в Париже. Девушек решили сравнить в сети.

Белла Хадид прошлась в простом образе в черных тонах и довольно маленьком топиком привлекла внимание к фигуре.

А вот Эмили Ратаковски появилась в таком же маленьком топике и мини-юбке, только в бежевых тонах.

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