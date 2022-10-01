Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Ефросинина также ведет активно блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Маша обратилась к украинцам.

"Президент Украины объявил сегодня представление о срочном вступлении в НАТО и заявил, что любые переговоры с враждебной страной возможны только в случае назначения в ней нового президента!

Поэтому присоединяемся к искренним пожеланиям их нынешнему бункерному террористу, маразматику, лжецу и всемирному… посмешище", - написала Ефросинина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так и будет, развал россии лучше, что может произойти!!!", "В тёмные времена очень сильно хорошо видно светлых людей", "Маша,у них ,,всероссийская" акция...Сломай ноги и получишь месяц жизни в подарок...", "Маша Вы самая лучшая в выражении мнений, обожнюю))".

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