Цього разу на сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення, в якому розповіла, де зараз відпочиває.

"Ви коли-небудь замислювались, чому в одних людей квіти ростуть чудово, а в інших постійно в’януть? Буйний сад - це поєднання дуже багатьох факторів. Рука господаря, любов господині, гарні погодні умови, неабиякі вміння людей доглядати за різноманітними рослинами, побудувати у своєму колективі такі стосунки, щоб з радістю та любов’ю продовжували твою справу", — пише Могилевська.

Наталія поїхала оздоровитися в Моршин у Львівській області та похвалилася, як проводить там час.

"Я в захваті від цього місця! Я знаю, що тут буде все гаразд, і обіцяю, що повернуся сюди знову для повноцінного оздоровлення", — додала співачка.

На публікацію відреагував співак Віталій Козловський, написавши: "Ми наступного разу їдем з тобою❤️😅".

Шанувальники в коментарях здебільшого підтримали Могилевську, але, як завжди, не обійшлося й без критики за розваги в розпал війни.

"Наталя, як вам не соромно!?? У країні ВІЙНА, а ви про гарний відпочинок розповідаєте...", — пишуть у коментарях.

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