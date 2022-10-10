В этот раз на странице в Instagram артистка разместила видеообращение, в котором рассказала, где отдыхает.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему у одних людей цветы растут прекрасно, а у других постоянно увядают? Крупный сад - это сочетание очень многих факторов. Рука хозяина, любовь хозяйки, хорошие погодные условия, незаурядные умения людей ухаживать за разнообразными растениями, построить в своем коллективе такие отношения, чтобы с радостью и любовью продолжали твое дело", — пишет Могилевская.

Наталья поехала оздоровиться в Моршине во Львовской области и похвасталась, как проводит там время.

"Я в восторге от этого места! Я знаю, что здесь будет все в порядке, и обещаю, что вернусь сюда снова для полноценного оздоровления", - добавила певица.

На публикацию отреагировал певец Виталий Козловский, написав: "Мы в следующий раз едем с тобой ❤️😅".

Поклонники в комментариях в большинстве своем поддержали Могилевскую, но, как всегда, не обошлось и без критики за развлечения в разгар войны.

"Наталья, как вам не стыдно!?? В стране ВОЙНА, а вы о хорошем отдыхе рассказываете...", - пишут в комментариях.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.